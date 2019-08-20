Россия не станет отвечать Финляндии тем же

Фины по прежнему смогут въезжать на территорию России без труда. Фото: Pixabay

Фины по прежнему смогут въезжать на территорию России без труда. Фото: Pixabay

В МИД РФ сообщили, что ужесточение визовых требований для жителей Финляндии не планируется.

По словам директора консульского департамента Министерства иностранных дел Ивана Волынкина, Россия по прежнему стремится к облегчению визовых процедур и устранению визовых барьеров.

Как сообщает чиновник, в связи с этим, продолжая свою политику, правительство РФ не планирует принимать ответные меры по отношению к Финляндии.

Напомним, что с 1 сентября 2019 года для получения шенгенской визы через консульство Финляндии россияне должны будут предоставить документы, подтверждающие поездку согласно директивам Евросоюза. На данный момент процедура гораздо проще, для получения визы не нужно предоставлять справку о доходах, средствах на счете, к примеру.

Ранее GazetaSPB сообщила о граффити на здании Генерального консульства Финляндии, которое художник посвятил очередям за визой.