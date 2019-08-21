“Зенит” просит президента РФС обеспечить победу ЦСКА в РПЛ

Сутормин перешел в "Зенит" из "Рубина", куда пришел на несколько дней из "Оренбурга". Фото: "Зенит"

Сутормин перешел в "Зенит" из "Рубина", куда пришел на несколько дней из "Оренбурга". Фото: "Зенит"

Успехи москвичей должны отвлечь внимание от деталей трансфера Сутормина.

Письмо от PR-отдела “Зенита”, адресованное президенту РФС появилось в сети. Клуб Санкт-Петербурга просит Александра Дюкова обеспечить победу ЦСКА в Чемпионате России, чтобы отвлечь внимание от деталей трансфера Алексея Сутормина.

Документ опубликовал неофициальный telegram-канал “ФК Зенит” во вторник 20 августа. В нем указывается, что журналист Василий Конов портит репутацию петербургского клуба, в связи с чем “Зенит” просит у РФС юридической и информационной помощи. Дело в том, что накануне Конов привлек внимание общественности сообщением, что “Зенит” заплатил за трансфер Алексея Сутормина 50 тысяч рублей — смешная, по меркам футбольного бизнеса, сумма.

PR-отдел “Зенита” в письме просит Дюкова помочь ЦСКА выиграть сезон РПЛ, чтобы страсти вокруг перехода Сутормина улеглись. Вероятно, специалисты по связям с общественностью “Зенита” упражняются в остроумии — впрочем, не исключено, что документ, распространенный в Сети, является подделкой.

Ранее GazetaSPb сообщила, что трансфер Сутормина в “Зенит” стоил 50 тысяч рублей.