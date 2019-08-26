Губернатор поздравил народ с 1 сентября. Немного раньше, чем нужно

Ежегодно губернатор Ленинградской области поздравляет всех причастных с различными праздниками. День строителя, день ВМФ, день молодёжи, день медицинского работника — и ещё очень много разных дней. 1 сентября должен был он поздравить и с Днём Знаний. Однако пресс-служба, очевидно, решила перестраховаться и приготовила текст заранее, который затем чьим-то неосторожным кликом отправился в новостные рассылки.

Что же, получили — публикуем.

Как услужливо подсказывает надпись вверху письма, сейчас 1 сентября 00:00.

Поздравление губернатора Ленинградской области по случаю Дня знаний Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! Примите самые искренние поздравления с Днем знаний!

Как сообщается далее, в текущем году за парты в региона сядет более 150 тысяч школьников и 20 тысяч первокласников, родителей которых призывают принять активное участие в национальных проектах, направленных на улучшение ситуации в образовании (судя из дальнейшего текста понятно, что участие должно заключаться в том, чтобы школьники проявляли хоть какой-то интерес к тому, что для них делается).

«И чтобы они могли в полной мере воспользоваться всем тем новым и передовым, что дают им сегодня детский сад, школа, профессиональное училище, вуз, безусловно, нужна ваша поддержка – в их желании учиться, творить, познавать мир!», — говорится в письме.

Помимо прочего, сообщается, что «в семью ленинградских педагогов сегодня вливаются почти триста их новых коллег». Что было бы не так плохо, если бы на одном из агрегаторов вакансий количество вакансий для учителей не указывалось бы числом 4453.

Впрочем, если принять всё написанное на веру, то всё будет не так плохо. Зарплаты вырастут, новые школы построят, всем желают удачи и успехов во всех сферах.

«С праздником! С Днем знаний!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко«, — завершается воодушевляющее поздравление.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала, что в Законодательном Собрании прошли т.н. «нулевые» чтения бюджета.