Пенсионерка из Карелии выиграла в лотерею 10 млн и квартиру в Москве

Валентина Пренкова всю жизнь проработала воспитателем в детском саду, а теперь отправится с семьей на море.

Пенсионерка из города Кондопога выиграла в лотерею квартиру в Москве и 10 млн рублей. Победительница 350-го тиража «Жилищной лотереи» Валентина Пренкова уже приехала за выигрышем в столицу.

Валентина Игнатевна купила, как и всегда, выигрышный билет в продуктовом магазине, сообщили GazetaSPb в Рослото 26 августа. Она рассказала, что женщина в очереди спросила ее, реально ли выиграть. Пенсионерка с победным билетом в руках ответила, что однажды ей посчастливилось получить 1 тысячу рублей.

Победительница участвует в лотереях около 1,5 лет. Сейчас она и ее внучка приехали в Москву и осмотрели квартиру — Валентина Игнатьевна провела в Карелии 54 года и около 48 лет работала воспитателем в детском саду. Теперь она хочет собрать всю семью и поехать на море.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге живут лотерейные миллионеры.