Победная серия «Севильи» прервалась ничьей в матче с «Сельтой»

На протяжении двух туров «Севилья» демонстрировала свое преимущество над противниками, выигрывая подряд матч за матчем. Казалось, что победная серия должна быть продолжена и в следующем раунде Примеры. Ведь «Сельта» сейчас переживает далеко не лучшие времена, хотя опережает чемпионов прошлого сезона на одно очко в турнирной таблице.

Экспертам из СТАВКА TV пришлось тщательно поработать над аналитикой матчей «Севильи», чтобы прийти к своему заключению. По их единодушному мнению, севильцам никак не удалось бы снова одержать победу и все, на что они были способны в предстоящем матче, – это сыграть с минимальным счетом или вничью. Последний сценарий казался более правдоподобным и, согласно актуальным коэффициентам, демонстрировал высокий процент вероятности своей реализации.

Начало первого тайма не принесло особых сюрпризов. Мяч оказался под полным контролем хозяев поля, которые применяли привычную тактику глубоких атак по центру поля. Гостям с трудом удавалось сдержать натиск, но и они не оставляли попыток организовать контратаки по обоим флангам. Но все же более уверенно смотрелись в игре севильцы. Если бы не грамотные действия защиты «Сельты», вероятно, счет мог бы открыться еще в первые десять минут матча. Но затем натиск хозяев начал ослабевать, они переместили свои действия ближе к центру поля.

Даже активная поддержка трибун не смогла переменить ситуации во втором тайме. Футболисты упорно теснили друг друга, как будто играли в перетягивание каната. Впрочем, согласно статистике, «Севилья» почти в два раза больше произвела передач и тем самым полностью заблокировала «Сельту», не позволяя ее форвардам даже близко подойти к своей штрафной.

Когда до конца основного времени оставалось всего 10 минут, «Севилья» резко пошла в атаку. Франко Васкес обошел защиту гостей и точно пробил под перекладиной ворот. Таким образом, на 81-й минуте «нервионцы» открыли счет.

Удвоить свое преимущество хозяевам не удалось, хотя все возможности для этого у них имелись. И так как им не удалось реализовать своей преимущество, уже через три минуты «Сельта» нанесла ответный удар в лице Суареса, сравняв счет в игре – 1:1.

Следует напомнить, что Денис в недавнем прошлом играл за команду из «Севильи». И кому, как не ему, знать слабые места в обороне бывших одноклубников. По результатам встречи для севильцев сложилась совсем неудовлетворительная ситуация – они потеряли первое место в Примере и уступили его «Атлетико». Стартовый матч третьего тура показал проблемы в обороне «нервионцев», которым во второй раз придется с ответным визитом стать гостями у команды из «Виго», где их ждет явно нелегкий поединок.