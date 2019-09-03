Современный свайный фундамент для домов и дач

Возведение фундамента не всегда является самой затратной статьей строительства дома. Приемлемая цена — одно из важнейших преимуществ свайного фундамента. Другие его плюсы: высокая скорость монтажа, возможность использовать на сложных грунтах и рельефах. Первоначально сваи использовались преимущественно для строительства на заболоченных территориях, на твердомерзлых или слабых грунтах. Сегодня они стали необъемлемым элементом быстровозводимых малоэтажных жилых и коммерческих объектов, бань, гаражей, беседок, мостов и пр.

Как отмечают в компании «Русская свая», современные технологии позволяют производить сваи, которые будут выполнять свои функции несколько десятилетий. Монтаж винтовых свай осуществляется за один день без применения специальной тяжелой техники в том числе в условиях плотной застройки. Установка фундамента может осуществляться круглый год, в том числе на сложных ландшафтах. Нагрузка фундамента возможна срезу после окончания завинчивания элементов.

Что касается цены, то свайный фундамент 3х3 на четырёх сваях диаметром 108 мм и длиной в 2 000 мм обойдется примерно в 18 тыс. рублей. Свайный фундамент 10х10 на 25 двухметровых сваях будет стоить 87 тыс. рублей.

Выбор толщины и конструктивной особенности свай зависит от типа грунта, объекта строительства, его технического и функционального применения. Производственная компания «Русская свая» предлагает сваи со сварным и литым наконечником, сварные квадратные сваи, сваи типа шуруп, однолопастные и двухлопастные сваи, оцинкованные и с порошковой окраской.

Определение физических параметров винтовых свай осуществляется после пробного бурения. Так длина зависит от глубины ввинчивания и проектной высоты расположения хвостовика над уровнем земли. Для суглинистого грунта достаточно погрузить наконечник на 1,8 м. Рекомендуемая минимальная высота цоколя составляет 0,5 м. Ориентировочная длина сваи для строительства в Санкт-Петербурге — 2,6 м. Что касается выбора наконечника, то в водонасыщенных грунтах с низкой несущей способностью и значительной коррозионной активностью целесообразно использовать двухлопастные сваи. На плотном грунте используют стержни шурупного типа.

Сваи диаметром 57 мм применяются для строительства террас и беседок. Диаметра 89 мм может быть достаточно для гаражей и бань. Для небольших домов из бруса или бревен потребуются сваи диаметром 108 мм. Сваи с диаметром 133 мм выдержат дом из бетона и кирпича, с диаметром 219 мм — мост для грузового транспорта, конструкцию из железобетона.