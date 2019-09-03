Строительно-техническая экспертиза – инструмент в решении споров

Строительно-техническая экспертиза – инструмент в решении споров
Фото: ИА "ДримТрейд"

В современных условиях все чаще возникает необходимость в проведении строительно-технической экспертизы. Последняя позволяет объективно обозначить соответствие возведенных объектов существующим требованиям, особенностям проекта. Она оказывается востребована как у заказчиков работ, так и у непосредственно у самих застройщиков, помогает и тем, и другим доказать свою правоту в досудебном или в судебном порядке.

Сегодня строительно техническая экспертиза доступна за счет присутствия на рынке специализированных аккредитованных компаний, имеющих право на проведение всех необходимых исследований, на составление соответствующих отчетов с юридической силой. Целью профессионалов является выявление соответствия качества созданных объектов существующим на данный момент требованиями ГОСТ, СНиП и прочим.

Также специалисты определяют причины возникших нарушений, в том числе и в представленной документации. Проведение реальных измерений в соответствии с особенностями конкретного объекта осуществляется исключительно после подготовки и внимательного изучения технической документации. Результаты получают отображение в экспертном заключении, которое может быть представлено в вышестоящие инстанции для разрешения возникшего конфликта.

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