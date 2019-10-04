На Савушкина трамвай протаранил легковой автомобиль

На Савушкина трамвай протаранил легковой автомобиль
Трамвай врезался в бок автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля.

ДТП произошло на пересечении улиц Савушкина и Туристской в пятницу 4 октября.

Трамвай въехал в бок легкового автомобиля. В результате ДТП на участке образовалась пробка.

«На Перекрёстке Савушкина и Туристской автомобиль встретил трамвай», — сообщили в очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург».

По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля выполнял разворот на трамвайных путях, но закончить маневр не успел. В бок легковушки врезался трамвай. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автомобиль врезался в маршрутку в Петергофе. На место ДТП прибыли скорая и сотрудники МЧС.

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