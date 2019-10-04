Ford и Land Cruser остались без капотов после столкновения на углу Металлистов и Революции

В Петербурге на перекрестке проспекта Металлистов и шоссе Революции произошло серьезное ДТП с участием Toyota Land Cruser Prado и Ford Focus.
По словам очевидцев, водитель Ford Focus проехал на красный и столкнулся с внедорожником.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения и остались без капотов.
«Жёсткая авария в 18ч, на перекрестке проспекта Металлистов и шоссе Революции. Обе машины без капота, сработали подушки», — сообщили очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург».
На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС.
По предварительным данным, водители и пассажиры серьезных травм не получили.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автомобиль врезался в маршрутку в Петергофе. На место ДТП прибыли скорая и сотрудники МЧС.