Ford и Land Cruser остались без капотов после столкновения на углу Металлистов и Революции

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке проспекта Металлистов и шоссе Революции произошло серьезное ДТП с участием Toyota Land Cruser Prado и Ford Focus.

По словам очевидцев, водитель Ford Focus проехал на красный и столкнулся с внедорожником.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения и остались без капотов.

«Жёсткая авария в 18ч, на перекрестке проспекта Металлистов и шоссе Революции. Обе машины без капота, сработали подушки», — сообщили очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург».

На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС.

По предварительным данным, водители и пассажиры серьезных травм не получили.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автомобиль врезался в маршрутку в Петергофе. На место ДТП прибыли скорая и сотрудники МЧС.