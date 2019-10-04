Массовое ДТП в Невском районе спровоцировало пробку

В пятницу вечером, 4 октября, на Дальневосточном проспекте, недалеко от пересечения с улицей Крылова, в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

«Четыре автомобиля столкнулись на Дальневосточном проспекте, не доезжая пивоварни Хайникен. Движение от Крыленко в сторону Тельмана сильно затруднено», — сообщили очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург».

О пострадавших не сообщается.

Водители отмечают, что движение транспорта от улицы Крыленко в сторону улицы Тельмана сильно затруднено. По данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость потока на указанном участке Дальневосточного проспекта составляет не более 20 км в час.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ford и Land Cruser остались без капотов после столкновения на углу Металлистов и Революции.