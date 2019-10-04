На Обводном канале в ДТП пострадали два человека

В каком состоянии находятся жертвы аварии – не уточняется.

Все случилось в ночь с 4 на 5 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла во Фрунзенском районе на перекрёстке набережной Обводного канала и улицы Тамбовской. Участником инцидента стал один автомобиль, водитель которого не смог справиться с управлением и врезался в рекламный щиток. Из-за этого прицеп отнесло в сторону, пишут свидетели. На место уже прибыла карета скорой помощи – медики помогают водителю и пассажиру. По предварительным данным, они получили травмы, но насколько серьезные – непонятно.

«Заморозок первый за городом. Осторожнее»,

— предупредил один из комментаторов, чтобы остальные не попали в подобные аварии.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что массовое ДТП в Невском районе спровоцировало пробку. Водители отмечают, что движение транспорта от улицы Крыленко в сторону улицы Тельмана сильно затруднено.