После аварии на Обуховской стороны пострадавший мотоциклист убежал

Мнения пользователей соцсетей разделились – большинство считает, что мужчина угнал байк.

Все случилось поздним вечером 4 октября в Невском районе. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла недалеко от дома 229 по проспекту Обуховской стороны. Участниками стали два транспортных средства – автомобиль и мотоцикл. По предварительным данным, байкер влетел в припаркованную машину, но по какой причине – непонятно. После столкновения водитель подскочил и убежал в неизвестном направлении. Свидетели считают, что он прибывал в состоянии шока.

Другие подметили, что на мотоцикле нет госномеров. Люди думают, что пострадавший сбежал, потому что украл байк. Другие же предполагают, что он был пьян или не имел прав.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Обводном канале в ДТП пострадали два человека. На место уже прибыла карета скорой помощи – медики помогают водителю и пассажиру. По предварительным данным, они получили травмы, но насколько серьезные – непонятно.