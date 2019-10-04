Подростка госпитализировали из-за ДТП на Белы Куна

Парень получил травмы средней тяжести. Он находится под присмотром врачей.

Все случилось ночью 4 октября во Фрунзенском районе. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург». Авария с участием несовершеннолетнего произошла в «кармане» у дома номер 2 на улице Белы Куна. По предварительным данным, мужчина на «Киа» наехал на школьника, когда тот переходил через дорогу. В момент происшествия 15-летний парень находился на улице без родителей, что нарушает законодательство.

Мальчику вызвали карету скорой помощи, которая увезла его в больницу. Там у него диагностировали состояние средней тяжести.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что после аварии на Обуховской стороны пострадавший мотоциклист убежал. По предварительным данным, байкер влетел в припаркованную машину, но по какой причине – непонятно. После столкновения водитель подскочил и убежал в неизвестном направлении.