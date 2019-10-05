В результате ДТП на Коллонтай пострадали три человека

На место происшествия прибыли реанимация и скорая. Фото: vk.com/spb_today

На место происшествия прибыли реанимация и скорая. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 5 октября, на перекрестке Товарищеского проспекта и улицы Коллонтай в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки.

В результате ДТП пострадали четыре человека.

По словам очевидцев на место ДТП прибыли четыре бригады скорой помощи, три реанимации и сотрудники МЧС.

«На перекрестке Товарищеского и Коллонтай, Маршрутка ехала на красный и протаранила ВАЗ, заканчивающий маневр», — говорится в сообщении в группе «Вконтакте» ДТП и ЧП Петербург».

Маршрутка ехала на «красный» свет, после чего протаранила машину марки ВАЗ, сообщили очевидцы в соцсетях. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти произошла авария с участием трех автомобилей. В результате столкновения два пассажира получили травмы разной степени тяжести.