Появились подробности ДТП на Коллонтай

Появились подробности ДТП, которое произошло этим вечером 5 октября на перекрестке Товарищеского проспекта и улицы Коллонтай в Невском районе Петербурга.

По предварительным данным, около 20:25 на пересечении Товарищеского проспекта и улицы Коллонтай водитель «Лады» 1993 года рождения при повороте не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршруткой №153, за рулем которой находился мужчина 1987 года рождения.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров (мужчины на вид 30 лет) т/с ВАЗ получили тяжёлые травмы, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В маршрутке никто не пострадал.

По словам очевидцев на место ДТП прибыли четыре бригады скорой помощи, три реанимации и сотрудники МЧС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вечером 5 октября, на перекрестке Товарищеского проспекта и улицы Коллонтай в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки.