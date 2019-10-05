В Славянке неизвестный ночью поджег микроавтобус

В Славянке неизвестный ночью поджег микроавтобус
О произошедшем сообщили очевидцы. Фото: vk.com/spb_today

В ночь с пятницы на субботу, 5 октября в Пушкинском районе, в Славянке неизвестный поджег автобус.

По словам очевидцев, пожар произошел ночью около 03:20. Пламя также охватило и соседнюю машину. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и МЧС.

Судя по фотографиям, которые выкладывают в соцсести очевидцы, микроавтобус почти полностью сгорел. Огонь повредил припаркованную рядом машину.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автомобиль вспыхнул на парковке, находящейся между Пловдивской улицей и Малой Каштановой аллеей.

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В Славянке неизвестный ночью поджег микроавтобус
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