В Славянке неизвестный ночью поджег микроавтобус

В ночь с пятницы на субботу, 5 октября в Пушкинском районе, в Славянке неизвестный поджег автобус.

По словам очевидцев, пожар произошел ночью около 03:20. Пламя также охватило и соседнюю машину. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и МЧС.

Судя по фотографиям, которые выкладывают в соцсести очевидцы, микроавтобус почти полностью сгорел. Огонь повредил припаркованную рядом машину.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автомобиль вспыхнул на парковке, находящейся между Пловдивской улицей и Малой Каштановой аллеей.