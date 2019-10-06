На КАД из-за гололеда разбился BMW

Ночью 6 октября на внутренней стороне кольцевой дороги перед Волхонским шоссе произошло ДТП . На месте находится BMW.

По словам очевидцев, автомобиль занесло и закрутило на скользкой дороге, что и стало причиной ДТП. Также сообщается о том, что местам на КАД образовался гололед.

На место ДТП приехала скорая. О пострадавших пока ничего неизвестно.

«На внутренней стороне кольцевой дороги перед Волхонским шоссе, видимо БМВ закрутило на скользкой дороге, за бортом 0 градусов подмораживает, местами гололёд», — сообщили очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на 22 километре автодороги Сортавала произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. По словам очевидцев, в результате ДТП пострадал один человек.