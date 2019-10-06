Синоптик: зима в Петербурге будет короткой

Зима в Петербурге и Москве будет короче обычного, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Романа Вильфанда, климатические изменения проходят таким образом, что устойчивая минусовая температура наступает с каждым годом все позже, а устойчивые плюс растягивает продолжительность теплых сезонов. Слова синоптика приводит «Российская газета».

Эксперт добавил, что октябрь не принесет хорошей погоды не только Петербургу, где 5 октября прошел снег с градом, но и российской столице. Отмечается, что непогода настигнет жителей Москвы уже совсем скоро.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Гидрометцентр заявил о сокращении зимы. Так, в течение последних лет средняя температура января в столице повысилась на два градуса. Летом также отмечается потепление, хотя и не столь интенсивное.