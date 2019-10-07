ДТП спровоцировало пробку на Ленинском

Утром 7 октября на пересечении Ленинского проспекта с бульваром Новаторов в Петербурге произошло ДТП, в результате которого образовалась пробка.
По словам очевидцев, ДТП произошло на выделенной для общественного транспорта полосе. Соседняя полоса также оказалась перекрыта.
«ДТП на Ленинском, 125, две полосы заняли, из-за этого стоит весь Ленинский от Кронштадской площади», — сообщили очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург».
По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 9:40, в результате ДТП собралась пробка от Кронштадтской площади.
Пока неизвестно, есть ли в ДТП пострадавшие.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что спасателям пришлось вырезать пострадавших из автомобиля после ДТП на Товарищеском проспекте.