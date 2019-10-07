В Ленобласти перевернулся микроавтобус с российскими туристами, ехавшими из Эстонии

В результате девять человек пострадали. Фото: Pixabay

В результате девять человек пострадали. Фото: Pixabay

В Волосовском районе Ленобласти микроавтобус с российскими туристами, который следовал из Эстонии, съехал в кювет и опрокинулся на бок.

ДТП произошло около восьми утра 7 октября на 89 километре трассы «Нарва» в районе деревни Зимитицы, сообщает 47news.

Микроавтобус с туристам направлялся в Нижний Новгород из Таллина.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали девять человек.

Сейчас устанавливаются причины ДТП. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Китае произошло смертельное ДТП с автобусом, погибли 36 человек.