Жительница Ленобласти подозревается в убийстве соседа

Жительница Ленобласти подозревается в убийстве соседа
Женщина подозревается в том, что зарезала своего соседа. Фото: Следственный комитет Ленобласти

По подозрению в убийстве задержана жительница Бокситогорска. Тело 45-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире на одной из улиц в Бокситогорске.

Как полагает следствие, вечером 5 октября 2019 года подозреваемая вернулась домой, в коммунальную квартиру, расположенную на одной из улиц города Бокситогорск. Между 34-летней женщиной и ее соседом произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая схватила нож и нанесла им несколько ударов в грудь потерпевшего, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете Ленобласти.

Отмечается, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и любила выпить. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что суд в Петербурге вынес приговор по делу об убийстве. В качестве орудия обвиняемый использовал фрагмент ствола дерева.

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