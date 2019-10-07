Грузовик столкнулся с локомотивом у станции «Заневский Пост-1»

Утром 7 октября в Петербурге произошло ДТП на железнодорожном переезде.

Около 11:00 на подъездном пути около станции «Заневский Пост-1» на нерегулируемом переезде произошло ДТП с участием автомобиля КамАЗ и локомотива сторонней организации, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД». Отмечается, что подъездной путь примыкает на этом участке к площадке стороннего предприятия.

На график движения поездов это происшествие не повлияло.

«На переезде со стороны Деревни Заневки тепловоз ходит раз в пять лет. Но от КамАЗа со счастливым номером КамАЗа так просто не уйдешь», — пишут очевидцы в соцсетях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что устроившего ДТП с поездом в Кудрово водителя маршрутки девять раз штрафовали за нарушение ПДД.