Житель Ленобласти обвиняется в убийстве на почве ревности

Житель Ленобласти обвиняется в убийстве на почве ревности
Мужчина подозревается в убийстве любовника жены. Фото: pixabay

По подозрению в убийстве задержан житель Ленобласти.

Как полагает следствие, мужчина приехал к себе на дачу, расположенную в деревне Борисова Грива Всеволожского района Ленинградской области, где находилась его супруга со своим любовником. Мужчины стали выяснять отношения, в ходе которых один из них несколько раз ударил своего соперника ножом, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете Ленобласти. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Расследование этого дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ревнивая женщина из Татарстана зарезала сына после ссоры с мужем.

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