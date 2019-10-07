Житель Ленобласти обвиняется в убийстве на почве ревности

По подозрению в убийстве задержан житель Ленобласти.

Как полагает следствие, мужчина приехал к себе на дачу, расположенную в деревне Борисова Грива Всеволожского района Ленинградской области, где находилась его супруга со своим любовником. Мужчины стали выяснять отношения, в ходе которых один из них несколько раз ударил своего соперника ножом, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете Ленобласти. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Расследование этого дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ревнивая женщина из Татарстана зарезала сына после ссоры с мужем.