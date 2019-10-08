В Ленобласти снова сгорели дома

Пожар произошел этой ночью в садоводческом некоммерческом товариществе «Горы».

Этой ночью с 7 на 8 октября произошел пожар на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Горы», расположенного в Кировском районе Ленинградской области: горели дома, хозяйственные блоки и баня на Вишневой улице.

Информацию и видео с места происшествия предоставила подписчица сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн| СПб» социальной сети ВКонтакте. На кадрах видно большое огненное пламя, охватившее несколько построек, и поднимающееся высоко в небо.

В комментариях к опубликованной записи пользователи сети разразились комментариями, критикующими дачников и «нынешнюю власть».

Ранее GazetaSPB сообщила, что этой ночью сгорели три автомобиля на Свердловской набережной.