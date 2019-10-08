На похищенные миллионы в Совкомбанке житель Колпино купил BMW

На похищенные миллионы в Совкомбанке житель Колпино купил BMW
Однако вскоре подозреваемый был задержан. Фото: bmw.ru/ru

Полицейским удалось задержать подозреваемого в разбойном нападении на отделение «Совкомбанка» в Колпино.

Ограбление произошло на отделение на улице Ижорского Батальона, дом №4, корпус 35. Подозреваемый в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрал у 58-летней кассирши 8,21 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах.

По подозрению в нападении задержан 34-летний уроженец Ростовской области.

Во время обыска у него нашли пневматический пистолет «Байкал», а также 6,316 млн рублей в банковских упаковках. На похищенные деньги он успел приобрети внедорожник BMW Х-5, наручные часы Quando, два телефона Huawei и один телефон Samsung.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жительница Гатчины совершила очередное ограбление, на этот раз жертвой стала пенсионерка.

BMW Х-5 ограбление совкомбанк
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