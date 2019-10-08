Во время стрельбы в квартире во Всеволожске школьница успела выпрыгнуть из окна

Во время стрельбы в квартире во Всеволожске школьница успела выпрыгнуть из окна
Сейчас проводится проверка. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства стрельбы в квартире во Всеволожском районе Ленобласти.

В полицию обратилась ученица восьмого класса и рассказала, что в ее квартиру ворвались трое неизвестных мужчин. По ее словам, они «начали избивать всех, стрелять из каких-то хлопушек».

Выяснилось, что трое злоумышленников зашли в квартиру и начали избивать 43-летнего безработного мужчину, выстрелили в его 63-летнюю тещу, которая является хозяйкой квартиры, сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что школьница выпрыгнула из окна, чтобы вызвать полицию. Они требовали документы на квартиру и наркотики.

Трое жильцов квартиры получили травмы: пенсионерка — огнестрельное ранение челюсти, мужчина — различные травмы от побоев, школьница получила травму при падении с высоты.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что даже стрельба по колесам не помогла полиции задержать водителя, пытавшего сбить инспектора ДПС.

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