Суд арестовал подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово

Суд арестовал подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово
Подозреваемого на вменяемость проверит психиатр. Фото: Pixabay

Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в подмосковном Домодедово.

Мужчине предъявлены обвинения в убийстве несовершеннолетней, сообщили в Следственном комитете.

Посоле задержания он написал явку с повинной и на допросе рассказал об обстоятельствах произошедшего. В частности, он признался, что убил девушку в ходе ссоры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что подозреваемый в убийстве студентки Бауманки назвал мотив. Мужчина признал вину и заявил, что причиной стала вспышка агрессии

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