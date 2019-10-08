Электросамокат взорвался в одном из домов в Колпинском районе

В посёлке Металлострой Колпинского района Петербурга в квартире одного из домов взорвался электрический скутер. Инцидент произошел вечером 8 октября.

Очевидцы рассказали, что сначала услышали грохот и звон разбитого стекла.

Вскоре выяснилось, что в квартире дома № 9 на Полевой улице взорвался электрический скутер. По словам хозяйки квартиры, у электросамоката, который заряжался в прихожей, взорвалась батарея. К счастью, никто не пострадал, однако у припаркованных у дома машин выбило стекла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина пытался пытался взорвать банкомат, находившийся в жилом доме в городе Череповец, от взрыва злоумышленник погиб.