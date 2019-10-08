В Петербурге производитель поддельных «ждунов» заплатит миллионный штраф

В Петербурге производитель поддельных &#171;ждунов&#187; заплатит миллионный штраф
Фото: https://pixabay.com

Желание заработать на игрушках вышло предпринимателем боком. Ему предстоит расстаться с крупной суммой.

Об этом стало известно сегодня, 8 октября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Решение о штрафе вынес арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге. Иск выдвинула компания «си Ди Лэнд», которая обладает правами на известного персонажа.

Местного жителя, который владеет производством игрушек «Игромир», признали виновным в изготовлении поддельных «ждунов». Ему предстоит выплатить более миллиона рублей в качестве компенсации, за издержки на закупку и проведение экспертизы.

Напоминаем, что это не первое судебное разбирательство из-за игрушек. Прошлое состоялось летом прошлого года. Тогда с владельца «Играмира» потребовали полтора миллиона рублей. Размер штрафа решили оспорить и это удалось.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что производство крафтового пива в России оказалось под угрозой запрета.

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