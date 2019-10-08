В центре Петербурга автобус сбил с ног девушку

В центре Петербурга автобус сбил с ног девушку
Девушку доставили в больницу. Фото: https://vk.com/spb_today

Горожанка получила травмы, так что ее госпитализировали. Непонятно, в каком состоянии она находится.

Все случилось вечером 8 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла в центре города – на пересечении Садовой и Инженерной улиц. Судя по фотографиям, которые выложили в интернет, девушка переходила дорогу по «зебре», когда на нее наехал автобус. Транспорт принадлежит Hyundai – он обычно доставляет до завода или до дома сотрудников компании. По предварительным данным, водитель мог не заметить пешехода.

Девушке вызвали карету скорой помощи, врачи госпитализировали пострадавшую. Подробностей о ее состоянии нет.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мужчина угодил под колеса иномарки на Проспекте Героев. Мужчина переходил дорогу по «зебре», когда на него наехала иномарка. По предварительным данным, пешеход был пьян – это и могло стать причиной инцидента.

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