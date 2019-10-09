Уволенного петербуржца подозревают в поджоге четырех иномарок

Четыре автомобиля сгорели на Свердловской набережной в Петербурге. По одной из версий, к этому причастен уволенный менеджер.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как неизвестный в темном капюшоне подходит к автомобилям и кидает горящий предмет в Volvo. Владелица авто — коммерческий директор одной из фирм по продаже лабораторного оборудования, пишет «Фонтанка».

Женщина рассказала, что не так давно получила угрозы от бывшего подчиненного. Мужчина был уволен за нарушения и наказан штрафами.

Впрочем, версия о мстительном менеджере пока не подтверждена. Существует вероятность, что поджигатель целился в припаркованный рядом Volkswagen Golf. Машина принадлежит студенту-медику. Владельцы других пострадавших машин — пенсионерка из Бокситогорска и юрист.

Никто по факту произошедшего пока не задержан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автомобили загорелись в районе трех часов ночи. С огнем боролись восемь пожарных.