Житель Петербурга избил сотрудника ночного клуба

В ходе конфликта мужчина стал избивать сотрудника заведения. Фото: Pixabay

В ходе конфликта мужчина стал избивать сотрудника заведения. Фото: Pixabay

В Петербурге задержан 24-летний посетитель ночного клуба, который нанес телесные повреждения 29-летнему работнику заведения.

В клубе, расположенном в доме №10 на улице Чудновского, произошла словесная перепалка между нетрезвым посетителем и персоналом, сообщили Gazeta.SPb в пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе конфликта гражданин нанес работнику несколько ударов в голову.

Другие работники, увидев драку, сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя на улице около ночного клуба, когда мужчина пытался скрыться с места происшествия.

Пострадавший был госпитализирован. Задержанного передали сотрудникам 23 отдела полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Калининский районный суд Петербурга рассмотрит дело 20-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нанесении побоев сотрудникам скорой помощи.