В Колпино вандалы разгромили памятник жертвам радиационных аварий

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства повреждения памятника в Колпино.

Вечером 8 октября в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестные злоумышленники повредили памятник, посвящённый жертвам радиационных аварий и катастроф, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские прибыли на место происшествия, осмотрели повреждения. Сейчас проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, разыскиваются лица, которые повредили памятник.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вандалы испортили памятник Маяковскому. а основании появилась надпись зеленой краской.