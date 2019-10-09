В Колпино вандалы разгромили памятник жертвам радиационных аварий

В Колпино вандалы разгромили памятник жертвам радиационных аварий
Вандалы разрушили памятник. Фото: https://vk.com/kolpino

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства повреждения памятника в Колпино.

Вечером 8 октября в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестные злоумышленники повредили памятник, посвящённый жертвам радиационных аварий и катастроф, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские прибыли на место происшествия, осмотрели повреждения. Сейчас проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, разыскиваются лица, которые повредили памятник.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вандалы испортили памятник Маяковскому. а основании появилась надпись зеленой краской.

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