В Ленинградской области задержан школьник, которого подозревают в изнасиловании шестилетней девочки.
Несколько дней назад, 6 октября, в полицию Тихвинского района Ленобласти поступило заявление от местной жительницы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В нем женщина сообщила, что днем того же дня около 13:30 часов в подъезде одного из домов на Ново-Советской улице неизвестный изнасиловал ее шестилетнюю дочь.
В ходе оперативно-розыскных работ следствие выявило подозреваемого и возбудило против него уголовное дело. Подозреваемым оказался 14-летний школьник.
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