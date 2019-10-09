Против водителя, врезавшегося в Mitsibishi, возбудили уголовное дело

Водителя-участника вчерашнего ДТП на трассе «Магистральная» будут судить.

Вчера, 8 октября, около 15 часов на 250 километре автодороги «Магистральная» во Всеволожском районе произошло ДТП, в котором столкнулись Mersedes-Benz с полуприцепом и автомобиль марки Mitsubishi.

За рулем первого автомобиля находился 48-летний водитель коммерческой фирмы, а во втором 43-летний водитель и два мужчины 29 и 41 года. Все пассажиры второй машины, включая водителя, скончались от ран, полученных в результате аварии.

Сегодня, 9 октября, против выжившего водителя Mersedes-Benz возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть двух и более лиц, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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