Во Всеволожском районе на ребенка упала бетонная плита. Возбуждено уголовное дело

Ребенок получил травмы и находится в больнице. Фото: СК Ленобласти

Ребенок получил травмы и находится в больнице. Фото: СК Ленобласти

По факту падения железобетонной плиты на ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело. по части 1 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 5 октября 2019 года в результате нарушений неустановленными лицами правил безопасности при ведении строительных работ в поселке Кузьмоловский на 10-летнего мальчика упала железобетонная плита, сообщили в Следственном комитете Ленобласти.

Сейчас ребенок находится в больнице. По факту случившегося проводится проверка.

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