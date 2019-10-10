Пьяная гостья разбила телевизор тарелкой в кафе на Большой Морской

В Петербурге задержали 29-летнюю посетительницу кафе на Большой Морской. Женщина выпила алкоголь и разбила телевизор.

Гостья кафе кинула тарелкой в экран. Размер ущерба составил 22 тыс. 475 рублей, сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Справиться с буйной гостьей самостоятельно персонал, похоже, не смог. Сотрудники кафе нажали на тревожную кнопку, после чего в заведение приехали росгвардейцы.

Женщину задержали и передали сотрудника 78 отдела полиции. По предварительным данным, телевизор она разбила из хулиганских побуждений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у жителя Мурино в июле украли телевизор. По подозрению задержали двух мужчин 31 и 36 лет. Телевизор был найден и изъят в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.