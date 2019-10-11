Подполковника МВД в Петербурге уволили из-за двойного гражданства

Георгий Коносов подал рапорт об отставке, однако есть сведения , что причиной этого стало наличие у полковника МВД грузинского гражданства.

Начальник контрольно-ревизионного управления главка полиции Георгий Коносов проработал на новой должности совсем недолго. Сегодня стало известно, что подполковник уходит в отставку «по соглашению сторон». Но по информации «Фонтанки», Коносова уволили, поскольку он является обладателем двойного гражданства: российского и грузинского. Официального подтверждения этой версии в МВД не давали.

Георгий Коносов был назначен на пост лишь три месяца назад. Он также являлся исполняющим обязанности заместителя начальника по тылу, которым ранее был генерал-майор Абакумов. На данный момент в отношении Абакумова возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о повторном возбуждении дела против Абакумова, который обвиняется в подделке медицинских документов.