Подполковника МВД в Петербурге уволили из-за двойного гражданства

Подполковника МВД в Петербурге уволили из-за двойного гражданства
Георгий Коносов. Фото: МВД РФ

Георгий Коносов подал рапорт об отставке, однако есть сведения , что причиной этого стало наличие у полковника МВД грузинского гражданства.

Начальник контрольно-ревизионного управления главка полиции Георгий Коносов проработал на новой должности совсем недолго. Сегодня стало известно, что подполковник уходит в отставку «по соглашению сторон». Но по информации «Фонтанки», Коносова уволили, поскольку он является обладателем двойного гражданства: российского и грузинского. Официального подтверждения этой версии в МВД не давали.

Георгий Коносов был назначен на пост лишь три месяца назад. Он также являлся исполняющим обязанности заместителя начальника по тылу, которым ранее был генерал-майор Абакумов. На данный момент в отношении Абакумова возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о повторном возбуждении дела против Абакумова, который обвиняется в подделке медицинских документов.

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Подполковника МВД в Петербурге уволили из-за двойного гражданства
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