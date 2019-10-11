На Стачек пешеход попал под трамвай

В Кировском районе Петербурга на проспекте Стачек пешеход попал под трамвай.

Как сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, днем 11 октября на Кронштадтской площади у пересечения проспекта Стачек с Ленинским проспектом 46-летний мужчина попал под трамвай. Выяснилось, что он перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате происшествия он получил множественные травмы. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что авария с участием трамвая и велосипедиста произошла на переходе к Парку Победы Московском районе Петербурга. В результате аварии госпитализация понадобилась владельцу двухколесного транспорта.