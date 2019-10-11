В результате ДТП с фурой на «Скандинавии» погиб человек

Стало известно, что в результате ДТП на «Скандинавии» погиб человек.

Также известно об одном пострадавшем, который с многочисленными травмами доставлен в больницу.

О новых подробностях сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 11 октября на 78-м километре трассы «Скандинавия» Chevrolet Aveo врезался в стоящий на красный сигнал светофора песковоз Volvo.

В результате ДТП погиб 31-летний пассажир Chevrolet Aveo. Находившийся за рулем легкового автомобиля 57-летний мужчина доставлен в больницу.

Проводится проверка.

По данным «Яндекса» на месте аварии скопилась пробка в обе стороны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красносельском районе произошло серьезное ДТП. Спасатели срезали крышу Жигули и вытаскивали пассажиров.