Появились подробности жуткого ДТП в Красном Селе

Появились подробности жуткого ДТП в Красном Селе
В результате ДТП пострадала женщина. Фото: vk.com/dorinspb

В результате ДТП, которое произошло вечером 11 октября Красносельском районе, пострадала 32-летняя женщина.

Она находилась на заднем сиденье Жигули. В состоянии средней тяжести ее доставили в больницу.

Вечером 11 октября в Красном Селе на улице Свободы произошло жуткое ДТП с участием Жигули и Kia. В результате столкновения полностью «раскорежило» отечественный автомобиль и иномарку. По словам очевидцев, спасателям пришлось срезать крышу Жигули, чтобы достать застрявших пассажиров.

Как сообщили в ОГИБДД по Красносельскому району, водитель управляя Kia, выехал на встречную полосу и врезался в Жигули.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красносельском районе произошло серьезное ДТП. Спасатели срезали крышу Жигули и вытаскивали пассажиров.

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