Спасателям удалось потушить крупный пожар в Кировском районе

Спасателям удалось потушить крупный пожар в Кировском районе
Пожар распространился на площади в 164 квадратных метров. Фото: Pixabay

Вечером 11 октября в Кировском районе Ленобласти произошел крупный пожар

Как в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, на территории садового товарищества Русь загорелись дачные постройки.

Пожар распространился на площади в 164 квадратных метров.

В ликвидации приняли участие 17 человек личного состава МЧС, а также четыре единицы спецтехники. Спасатели боролись с огнем четыре часа. В 01:20 пожар был потушен.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура Центрального района Петербурга проводит проверку в связи с информацией о воспламенении газопровода на Мытнинской улице.

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