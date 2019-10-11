Спасателям удалось потушить крупный пожар в Кировском районе

Вечером 11 октября в Кировском районе Ленобласти произошел крупный пожар

Как в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, на территории садового товарищества Русь загорелись дачные постройки.

Пожар распространился на площади в 164 квадратных метров.

В ликвидации приняли участие 17 человек личного состава МЧС, а также четыре единицы спецтехники. Спасатели боролись с огнем четыре часа. В 01:20 пожар был потушен.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура Центрального района Петербурга проводит проверку в связи с информацией о воспламенении газопровода на Мытнинской улице.