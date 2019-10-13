Водитель кроссовера пытался пересечь Коломяжский проспект по пешеходному переходу

Водитель кроссовера пытался пересечь Коломяжский проспект по пешеходному переходу
В итоге водителю SsangYong пришлось уступить вернуться на проезжую часть. Фото: vk.com/spb_today

Водителя, вообразивший себя пешеходом, пытался пересечь Коломяжский проспект по переходу, но был остановлен пешеходом.

Об инциденте, который произошел 13 октября, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Пешеходы не уступили добропорядочному китайцу перейти дорогу на пересечении Богатырского и Коломяжского», — сообщили свидетели этого интересного случая в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

На видео, которым поделились очевидцы, видно, как водитель кроссовера пытался пересечь Коломяжский проспект рядом с перекрёстком с Богатырским проспектом по пешеходному переходу. Однако на пути иномарки встал пешеход. В итоге водителю SsangYong пришлось уступить и вернуться на проезжую часть.

«Водитель-идиот решил доказать, что он прав, не покидая машину на пешеходном переходе, — пишут пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Шлиссельбургском проспекте Mercedes сбил мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. ДТП произошло вечером 13 октября у дома №4 на Шлиссельбургском проспекте в Невском районе Петербурга.

водители коломяжский проспект пешеходы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за ДТП на путях под Гатчиной задержали несколько поездов
Нобелевский лауреат рассказал об основных причинах возникновения рака
Водитель кроссовера пытался пересечь Коломяжский проспект по пешеходному переходу
Сын Цоя отреагировал на критику идеи воссоединения группы «Кино»
Дзюба обратился к болельщикам после победы сборной России над Кипром
СМИ: машина пропавшей молодой матери из Екатеринбурга вся в крови
Станислав Черчесов: «Праздновать надо с кубком в руках. А для нас это ...
Мужчина с ножом напал на сотрудника ГИБДД в Зеленограде