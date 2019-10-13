Водитель кроссовера пытался пересечь Коломяжский проспект по пешеходному переходу

В итоге водителю SsangYong пришлось уступить вернуться на проезжую часть. Фото: vk.com/spb_today

В итоге водителю SsangYong пришлось уступить вернуться на проезжую часть. Фото: vk.com/spb_today

Водителя, вообразивший себя пешеходом, пытался пересечь Коломяжский проспект по переходу, но был остановлен пешеходом.

Об инциденте, который произошел 13 октября, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Пешеходы не уступили добропорядочному китайцу перейти дорогу на пересечении Богатырского и Коломяжского», — сообщили свидетели этого интересного случая в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

На видео, которым поделились очевидцы, видно, как водитель кроссовера пытался пересечь Коломяжский проспект рядом с перекрёстком с Богатырским проспектом по пешеходному переходу. Однако на пути иномарки встал пешеход. В итоге водителю SsangYong пришлось уступить и вернуться на проезжую часть.

«Водитель-идиот решил доказать, что он прав, не покидая машину на пешеходном переходе, — пишут пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Шлиссельбургском проспекте Mercedes сбил мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. ДТП произошло вечером 13 октября у дома №4 на Шлиссельбургском проспекте в Невском районе Петербурга.