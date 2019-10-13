Из-за ДТП на путях под Гатчиной задержали несколько поездов

Сбой в движении пригородных электропоездов произошел на участке Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Ленобласти из-за ДТП на железнодорожном переезде с участием легковушки и грузовика.

ДТП произошло вечером 13 октября. Движение поездов уже восстановлено.

«На железнодорожном переезде перегона Сиверская — Гатчина Варшавская Октябрьской железной дороги произошло столкновение грузового и легкового автомобилей», — сообщили в пресс-службе ОЖД.

Сбой произошел в движение поездов на участке от Петербурга до Луги. Кроме того, был задержан поезд «Ласточка» из Петербурга в Псков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области произошло ДТП с участием поезда и автомобиля. Виновником аварийной ситуации стал водитель легковушки, выехавший на путив районе перегона Теребочево-Глажево Волховостроевского региона ОЖД.