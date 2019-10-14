На территорию СИЗО-3 закинули алкоголь в бутылке «Бон Аквы»

На территорию СИЗО-3 закинули алкоголь в бутылке &#171;Бон Аквы&#187;
Алкоголь пытались передать в СИЗО в бутылке воды. Фото: пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

В следственный изолятор №3 пытались тайно передать алкоголь. Бутылку со спиртосодержащей жидкостью обнаружили сотрудники СИЗО во время обхода.

На одном из участков они заметили черный пакет. В нем находилась пластиковая бутылка от негазированной воды Bon Aqua объемом 1,5 литра. Вместо минералки внутрь кто-то налил алкоголь.

До заказчика алкоголь так и не дошел. Он был найден и изъят. Сейчас сотрудники учреждения выясняют, кому была предназначена тайная посылка.

«В настоящее время проводится проверка и комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению заказчика», — уточнили в пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в СИЗО №1 квадрокоптером пытались доставить наркотики. Запрещенное вещество привязали к дрону и направили к окну одной из камер.

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