На территорию СИЗО-3 закинули алкоголь в бутылке «Бон Аквы»

В следственный изолятор №3 пытались тайно передать алкоголь. Бутылку со спиртосодержащей жидкостью обнаружили сотрудники СИЗО во время обхода.
На одном из участков они заметили черный пакет. В нем находилась пластиковая бутылка от негазированной воды Bon Aqua объемом 1,5 литра. Вместо минералки внутрь кто-то налил алкоголь.
До заказчика алкоголь так и не дошел. Он был найден и изъят. Сейчас сотрудники учреждения выясняют, кому была предназначена тайная посылка.
«В настоящее время проводится проверка и комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению заказчика», — уточнили в пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в СИЗО №1 квадрокоптером пытались доставить наркотики. Запрещенное вещество привязали к дрону и направили к окну одной из камер.