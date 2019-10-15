В Парголово азиат изнасиловал в лифте 13-летнюю школьницу

Неизвестный мужчина азиатской наружности изнасиловал 13-летнюю жительницу Парголово в лифте одного из домов по улице Михаила Дудина.

Как стало известно GazetaSPb, об изнасиловании несовершеннолетней в полицию Выборгского района заявила мать девочки, жительница поселка Парголово.

Все произошло около восьми вечера в минувшее воскресенье, 13 октября. Неизвестный преступник напал на 13-летнюю девочку в лифте и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. Отмечается, что в доме имеются камеры видеонаблюдения, их записи были изъяты.

По словам заявительницы, злоумышленнику азиатской наружности на вид около 25 лет, он был одет в темный спортивный костюм, а на голове была надета черная кепка.

Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что юного мигранта подозревают в изнасиловании двух школьниц в Петербурге.