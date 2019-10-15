В Петербурге эвакуировали бизнес-центр «Красная Заря»

В Выборгском районе Петербурга вечером 15 октября эвакуировали бизнес-центр «Красная Заря» на Гельсингфорсской улице, 4.

Сотрудников и посетителей вывели на улицу. К бизнес-центру подъехала машина для разминирования, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

«Нас попросили эвакуироваться, во дворе стоит черный джип, говорят, подозрение на него, но это не точно», — рассказал петербуржец Максим.

Эвакуация, по словам очевидцев, началась в 16:25, примерно в 16:40 к месту приехал ОМОН. В начале шестого вход в здание открыли. Ничего опасного, вероятно, не нашли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 15 октября эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Сити Молл» на Коломяжском шоссе. Покинуть здание людей попросили примерно в 12:10 часов.