Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения россиянам

Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения россиянам
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Сотрудники полиции смогут выносить жителям России официальные предостережения. Соответствующий закон подписал глава РФ Владимир Путин, документ появился на портале правовой информации.

Согласно закону, предостережения могут относиться к недопустимым действиям, которые провоцируют преступления и правонарушения, отнесённые законодательством к ведению сотрудников правоохранительных органов.

Порядок объявления предостережения, в том числе вручения, форму, а также тех, кто уполномочен его объявлять, определят МВД.

Ранее в GazetaSPb сообщали о законопроекте по введению смертной казни. О его разработке заявил лидер партии «Справедливая Россия».

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