Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения россиянам

Сотрудники полиции смогут выносить жителям России официальные предостережения. Соответствующий закон подписал глава РФ Владимир Путин, документ появился на портале правовой информации.

Согласно закону, предостережения могут относиться к недопустимым действиям, которые провоцируют преступления и правонарушения, отнесённые законодательством к ведению сотрудников правоохранительных органов.

Порядок объявления предостережения, в том числе вручения, форму, а также тех, кто уполномочен его объявлять, определят МВД.

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