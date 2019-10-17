Птицефабрика грозит закрытием «Spar», «Семье» и другим торговым сетям

Птицефабрика грозит закрытием &#171;Spar&#187;, &#171;Семье&#187; и другим торговым сетям
Поводом для иска послужили большие долги, считают юристы. Фото: Pixabay

Птицефабрика «Синявинская» заявила, что планирует обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с просьбой признать банкротом ООО «ТД Интерторг».

Данну информацию опубликовали в реестре юридически лиц «Федресурс», это единый федеральный реестр, который содержит сведения о банкротстве. Не раньше, чем через 15 дней после этой публикации птицефабрика сможет подать запланированный иск.

Подача иска о банкротстве часто используется, чтобы надавить на задолжавшую компанию, подчеркивают юристы. Представители «ТД Интерторг» сообщили, что активно работают над тем, чтобы выплатить долг.

Генеральный директор птицефабрики Артур Холдоенко рассказал, что «Интерторг» задолжал им более 50 миллионов рублей и отметил, что такая сумма очень существенна для «Синявинской». Также глава предприятия поделился, что раньше «Интерторг» регулярнее выплачивал долг,но постепенно совсем перестал это делать.

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