16 баллистических ракет запустили в рамках учений «Гром»

Запуск прошел по руководство президента Владимира Путина, а команды отдавали из Национального центра управления.

Сегодня в рамках последнего дня российских учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» запустили 16 баллистических ракет. Известно, что запуск прошел под контролем президента России Владимира Путина, а все команды отдавались с территории Национального центра управления.

В учениях «Гром-2019» приняли участие наземные, морские и авиационные войска.

Кроме того, подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов запустили баллистические ракеты на полигоны Кура и Чижа, расположенные на Камчатке и под Архангельском.

Помимо испытаний баллистических также успешно прошли несколько запусков крылатых ракет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Александр Беглов пригласил петербуржцев на ежегодный субботник.

ывап